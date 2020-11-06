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الشرطة الفرنسية تعتقل رجلاً مسلحاً في سان دوني – باريس

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2020 1:54 مساءً
عناصر من الشرطة الفرنسية

عناصر من الشرطة الفرنسية

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اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم رجل مسلح بسكين قرطاسية، قرب مدرسة في مقاطعة سان دوني بالقرب من باريس. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إنه تم اعتقال رجل مسلح بسكين قرطاسية، قرب مدرسة في مقاطعة سان دوني بالقرب من باريس.

وأضاف الوزير، في تغريدة نشرها عبر “تويتر”: “أشيد من جانبي، برباطة جأش وهدوء وحيوية قوات الأمن، التي تدخلت بسرعة كبيرة واعتقلت هذا الرجل الخطير”. وبحسب الوزير، قام الرجل المذكور، بتهديد الآباء الذين جلبوا أطفالهم إلى المدرسة.

وتأتي هذه الحادثة على أثر عملية طعن أديت إلى سقوط 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح، سابقاً، في مدينة نيس جنوبي فرنسا، فيما قتلت الشرطة شخصا رابعا بالقرب من مدينة أفينيون “بعد أن هدد المارة بالسلاح”.

وقالت شرطة نيس إن الهجوم وقع في محيط كنيسة “السيدة العذراء” وسط المدينة عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي. وأشارت إلى أنه تم اعتقال منفذ الهجوم ويجري استجوابه.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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