الشرطة الفرنسية تلقي القبض على محتجز الرهائن في باريس

أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال المسلح الذي احتجز رهينتين في العاصمة باريس أمس الاثنين.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرار درمانين عبر “تويتر” صباح اليوم أنه تم اعتقال محتجز الرائن دون أن يصاب أحد بأذى.

وفي وقت سابق قالت شرطة باريس إن الرجل الذي احتجز امرأتين في الدائرة 12 بباريس عصر الاثنين، أفرج عن إحداهما بعد ست ساعات، وأن المفاوضات معه مستمرة.

وجاء اعتقال محتجز الرهائن بعدما “أصغى لصوت العقل أخيرا”، حسبما ذكرت شرطة باريس، وأفرج عن الرهينة الثانية.

Le preneur d’otage a été interpellé. Il n’y a pas de blessé. Merci aux agents de la @prefpolice et notamment à la BRI. #aligre — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 21, 2021

https://twitter.com/ClementLanot/status/1473194805480022017

PARIS – La prise d’otage dans le 12ème arrondissement se poursuit depuis plus de 13 heures désormais. Un otage a été libéré et les négociations se poursuivent. La BRI est toujours sur place. (Images tournées dans la nuit entre 23H et 5H du matin.) pic.twitter.com/7spc7UXYkj — Clément Lanot (@ClementLanot) December 21, 2021