الشرطة القبرصية تعتقل رجلا يحمل سكينا عند موقع قداس للبابا فرنسيس

قال مسؤول في الشرطة القبرصية اليوم الجمعة، إنه تم إلقاء القبض على رجل كان يحمل سكينا حاول دخول ملعب مكشوف حيث كان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يرأس قداسا في العاصمة نيقوسيا.

وذكر مصدر أمني آخر، طلب عدم نشر اسمه، أنه يبدو أن السكين ”للاستخدام الشخصي“ ولا علاقة له بوجود البابا في قبرص.

ويخضع الرجل الذي يعتقد أنه من نيجيريا للاستجواب.

وقال المسؤول في الشرطة ”خلال عملية تفتيش عند مدخل الملعب، ألقي القبض على رجل أجنبي يبلغ من العمر 43 عاما وبحوزته سكين“.

والبابا في زيارة لقبرص تستغرق ثلاثة أيام.

ووصل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إلى قبرص يوم الخميس، في مستهل جولة تستمر خمسة أيام يزور خلالها قبرص واليونان.

وهبطت طائرة بابا الفاتيكان في مطار لارنكا في قبرص بعد رحلة جوية استمرت ثلاث ساعات.

وبدأ فرنسيس (84 عاما) أول رحلة له إلى قبرص بزيارة الكنيسة المارونية، التي أشاد فيها بسلوك قبرص في التعامل مع موجة اللاجئين التي تقول السلطات إنها تتضخم بشكل يفوق القدرة على الاحتمال.