الشرطة الكينية تطلق الغاز المسيل للدموع على مؤيدي زعيم المعارضة أودينجا

أطلقت الشرطة الكينية الاثنين الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه على مؤيدي زعيم المعارضة رايلا أودينجا الذين رشقوها بالحجارة خلال الأسبوع الثاني على التوالي من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال مراسلو رويترز إن الاشتباكات اندلعت أثناء مرور موكب أودينجا في أحد أحياء العاصمة نيروبي، وتجمع مئات من المؤيدين حول الموكب في حي كاوانجوير وهم يهتفون “روتو يجب أن يرحل”، في إشارة إلى الرئيس وليام روتو.

ويسعى أودينجا، الذي خسر أمام روتو في انتخابات أغسطس\آب الماضي، إلى تحويل الإحباط إزاء التضخم الكبير إلى حركة دائمة ضد الرئيس، وتعهد بالمضي قدما في احتجاجات يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع على الرغم من حظر الشرطة المظاهرات.

واتهم روتو أودينجا بمحاولة إثارة الفوضى في بلد له تاريخ من العنف السياسي والعرقي بسبب الانتخابات في أغلب الأحوال، لكن أودينجا ينفي ذلك.

وفي حوادث منفصلة الاثنين، خرب مجهولون ممتلكات تخص عائلة أودينجا وممتلكات أخرى مملوكة للرئيس السابق أوهورو كينياتا، الذي دعم أودينجا في انتخابات العام الماضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام كينية.

وقال دينيس أونيانجو المتحدث باسم أودينجا إنه يعتقد أن الحكومة أرسلت المهاجمين.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة والشرطة وكنياتا حتى الآن على طلبات للتعليق.

وخسر أودينجا، وهو رئيس وزراء سابق، الانتخابات الرئاسية لخمس مرات متتالية. وكان قد طعن على نتائج الانتخابات الأحدث أمام المحكمة العليا، لكنها أيدت فوز روتو.