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الشرطة الكينية تعلن مقتل شخصين في حادث جوي بنيروبي

منذ 17 دقيقة
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أعلنت الشرطة الكينية مقتل شخصين في حادث جوي بنيروبي. بحسب وكالة رويترز.

وقالت الشرطة الكينية اليوم الثلاثاء إن شخصين لقيا حتفهما في حادث جوي شمل طائرة تدريب وطائرة ركاب في العاصمة نيروبي.

وذكرت هيئة الطيران المدني الكينية في بيان أن الحادث وقع الساعة 0705 بتوقيت جرينتش بين طائرة تابعة لمدرسة طيران وطائرة ركاب تابعة لشركة سفاري لينك.

وأفادت شركة الطيران المحلية سفاري لينك بأن الركاب الذين كانوا على متن طائرتها المتجهة إلى منتجع دياني الساحلي لم يصابوا بأذى.

وقال أدامسون بونجي قائد شرطة إقليم نيروبي لرويترز “أستطيع أن أؤكد أن طالبا ومدربا (على متن طائرة التدريب)… لقيا حتفهما في الحادث”، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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