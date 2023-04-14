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الشرطة المجرية تعثر على 17 مهاجرا مكدسين في مكان مغلق دون تهوية

منذ ساعة واحدة
علم المجر

علم المجر

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عثرت الشرطة المجرية على 17 مهاجرا مكدسين في مكان مغلق دون تهوية مناسبة عندما أوقفت شاحنة تحمل لوحة ترخيص تركية بالقرب من الحدود الجنوبية.

وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت إن المهاجرين، وهم 16 من مصر وواحد من ليبيا، كانوا بحاجة إلى رعاية طبية فورية، مضيفة أن التحرك السريع بعد بلاغ من السلطات الرومانية أنقذ حياتهم.

وذكرت الشرطة أنها أوقفت الشاحنة أمس الخميس 14\4\2023 بالقرب من قرية كيشتيليك واستدعت سيارات إسعاف من أجل المهاجرين واحتجزت مهرّب البشر وهو تركي الجنسية.

وفي فبراير\شباط، عُثر على 18 مهاجرا أفغانيا موتى في شاحنة متروكة في طريق خلفي بالقرب من العاصمة البلغارية صوفيا.

ويقوم آلاف الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالرحلة البرية عبر البلقان إلى أوروبا. وأقامت المجر سياجا على حدودها الجنوبية مع صربيا، لكن المهاجرين لا يزالون يستخدمون الطريق الذي يعبر المجر إلى غرب أوروبا.

    المصدر :
  • رويترز

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