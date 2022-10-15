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الشرطة النرويجية تعتقل روسياً لاستخدامه طائرة مسيرة

منذ 55 دقيقة
الشرطة النرويجية

الشرطة النرويجية

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ألقت الشرطة النرويجية القبض على روسي في مطار ببلدة ترومسه بشمال البلاد واتهمته باستخدام طائرة مسيرة للتحليق، في ثاني اعتقال من نوعه خلال أسبوع واحد.

كما ضبطت عددا كبيراً من معدات التصوير، ومنها طائرة مسيرة وعدد من بطاقات الذاكرة، خلال عملية اعتقال الرجل البالغ من العمر 51 عاما أمس الجمعة والذي اعترف باستخدام الطائرة المسيرة في النرويج.

وتمنع قوانين العقوبات الشركات الروسية والمواطنين الروس من تشغيل الطائرات في النرويج.

وقال المدعي العام بالشرطة جاكوب بيرج في بيان “من بين المواد المضبوطة التي راجعناها شاهدنا صورا من مطار تشيركينس وصورا لطائرة هليكوبتر بيل التابعة لقوات الدفاع”.

وقال بيرج إن جهاز الأمن التابع للشرطة النرويجية (بي.إس.تي) يعمل كذلك في هذه القضية.

وأعلنت الشرطة إنها تسعى لاستصدار أمر من المحكمة باحتجاز الرجل لمدة أربعة أسابيع.

وأوضح المتهم للشرطة أنه دخل النرويج عبر نقطة ستورسكوج الحدودية الشمالية يوم الخميس وكان في طريقه إلى أرخبيل سفالبارد في القطب الشمالي.

وهذه ثاني عملية اعتقال خلال أسبوع واحد لمواطن روسي لاستخدامه طائرات مسيرة في النرويج. وتحتجز السلطات رجلا آخر لمدة أسبوعين بعد اعتقاله عند معبر ستورسكوج الحدودي.

ورفعت النرويج مستويات التأهب الأمني منذ رصد عدة طائرات مسيرة بالقرب من مرافق بنيتها التحتية للنفط والغاز في الأسابيع الماضية ومنذ واقعة التسريب في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق يوم 26 سبتمبر أيلول.

وتعد النرويج حاليا أكبر مورد للغاز في أوروبا بعد الانخفاض الحاد للواردات من روسيا.

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