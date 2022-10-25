الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 ﻫ - 25 أكتوبر 2022 |
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الشرطة النرويجية تعتقل شخصاً للاشتباه في أنه جاسوس روسي

منذ 12 دقيقة
النروج تتهم روسيا بالوقوف خلف هجوم الكتروني استهدف برلمانها

النروج تتهم روسيا بالوقوف خلف هجوم الكتروني استهدف برلمانها

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نقلت هيئة الإذاعة‭ ‬والتلفزيون النرويجية الثلاثاء عن جهاز الأمن قوله إن الشرطة اعتقلت الاثنين شخصا في بلدة ترومسو بشمال البلاد للاشتباه في أنه جاسوس روسي.

وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية أن الرجل وهو عالم في جامعة ترومسو، قدم نفسه على أنه مواطن برازيلي لكن الشرطة تعتقد أنه روسي.

وقال هيدفيج مو نائب جهاز الأمن لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية إن الرجل يمثل “تهديدا للمصالح الوطنية الأساسية” ويجب طرده من النرويج.

والنرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي، تقع على حدود روسيا في القطب الشمالي وعززت الأمن في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية بأن جهاز الأمن يعتقد أن الرجل المقيم في النرويج منذ عام 2021 كان يسعى لترسيخ وجوده في البلاد بهوية زائفة بينما يعمل سرا لصالح المخابرات الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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