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الشرطة النرويجية تفرض غرامة على رئيسة الوزراء

9 - أبريل - 2021
إرنا سولبرغ

إرنا سولبرغ

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أعلنت شرطة النرويج أنها فرضت غرامة على رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ، لعدم التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا عند تنظيم تجمع عائلي للاحتفال بعيد ميلادها.

وذكر رئيس الشرطة النرويجية سور-إست أولي سايفرود في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الغرامة تبلغ 20 ألف كرونة نرويجية، ما يعادل نحو 2300 دولار أمريكي.

وكانت الشرطة قد حصلت على معلومات حول المخالفة من وسائل الإعلام ومن سولبرغ نفسها. وحسب تقارير، فقد عقدت عائلة رئيس الوزراء تجمعين في فبراير للاحتفال بعيد ميلادها الـ60، وحضر كلا الحفلتين أكثر من 10 أشخاص، في انتهاك للقيود المفروضة حاليا في البلاد لاحتواء تفشي الوباء.

يذكر أنه تم تسجيل 102 ألف إصابة بفيروس كورونا في النرويج حتى الآن، منها 684 حالة وفاة، وذلك بحسب RT

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