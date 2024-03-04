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الشرطة الهندية تعتقل 3 متهمين باغتصاب سائحة برازيلية إسبانية وضرب زوجها

منذ 34 دقيقة
الشرطة الهندية

الشرطة الهندية

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اعتقلت الشرطة الهندية 3 رجال، وتبحث عن 4 آخرين متهمين بمهاجمة زوجين سائحين واغتصاب المرأة بشكل جماعي.

وقال الزوجان، اللذان عرفا نفسيهما باسم فيسنتي وفرناندا، لقناة أنتينا 3 التلفزيونية الإسبانية، في مقابلة السبت، إن الرجلين اغتصبا فرناندا وضربا فيسنتي بشكل متكرر.

وأضافت فرناندا، التي تحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، “اغتصبوني، وتناوبوا على ذلك، بينما كان البعض يراقبني، وظلوا هكذا مدة ساعتين تقريبا”.

وقال بيتامبر سينغ كيروار، مفتش الشرطة في دومكا بشرق الهند، للصحافيين السبت، إن الشرطة عثرت على الزوجين، وهما مواطنان إسبانيان، حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة على جانب الطريق، وكان يبدو أنهما تعرضا للضرب. .

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية الأحد، إنها سترسل موظفين إلى المنطقة، وإنها على اتصال بالسلطات، بينما قالت نظيرتها البرازيلية إنها طلبت الاتصال بالمواطنة البرازيلية من خلال سفارتها في نيودلهي، وإنها متاحة لتقديم كل مساعدة ممكنة.

وقال مفتش الشرطة في دومكا السبت، إن أحد المعتقلين أعطى السلطات أسماء أشخاص آخرين متورطين.

    المصدر :
  • وكالات

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