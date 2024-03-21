الخميس 11 رمضان 1445 ﻫ - 21 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشرطة الهولندية: إلقاء جسم مشتعل على السفارة الإسرائيلية

منذ 16 ثانية
الشرطة الهولندية

الشرطة الهولندية

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة الهولندية إنه تم إلقاء جسم مشتعل على السفارة الإسرائيلية في لاهاي صباح اليوم الخميس 21\3\2024،‭‭ ‬‬وإنها ألقت القبض على مشتبه به.

وذكرت الشرطة في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه لم يصب أحد خلال الواقعة التي يجري التحقيق فيها، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وكانت هولندا قد عززت الوجود الأمني عند السفارة الإسرائيلية في لاهاي بعد تلقي تهديدات.

وفي يناير\‭ ‬‬كانون الثاني تم العثور على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في السويد. ويجري التحقيق في الأمر على أساس الاشتباه في أنه جريمة إرهابية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تشييع شهيد في الضفة الغربية
غزة تحت النار
إسرائيل تصعد من عملياتها في الضفة الغربية.. 9 شهداء في 24 ساعة
مجلس التعاون الخليجي
تركيا ودول الخليج تطلق محادثات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة
انقلاب سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان
مقتل 9 بعد انقلاب سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان

الأكثر قراءة

وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
إنتظرونا... المرّة المُقبلة سنُداهم المتاجر بـ"RAPPEL"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
إسرائيل تكشف حصيلة قتلاها بسبب هجمات حزب الله منذ 8 أكتوبر
قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية
الخطر يقترب من لبنان.. وهذا ما لم تكشفه واشنطن