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الشرطة الهولندية: احتجاز رهائن في بلدة إيده شرق البلاد

منذ 52 دقيقة
الشرطة الهولندية

الشرطة الهولندية

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قالت الشرطة الهولندية إن عدة أشخاص احتجزوا كرهائن في بلدة إيده بشرق البلاد السبت وإنها أخلت المنازل في المنطقة.

وذكرت الشرطة في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إرسال عدة وحدات من الشرطة الخاصة إلى الموقع، وهو مبنى في وسط المدينة. وأضافت أنه جرى إخلاء 150 منزلا وطُلب من السكان الابتعاد عن المنطقة.

وأفادت الشرطة في وقت لاحق بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن عملية احتجاز الرهائن وراءها دافع إرهابي.

ونقلت صحيفة دي تليغراف الوطنية عن عدة مصادر لم تذكر هوياتها القول إن رجلا بحوزته أسلحة ومتفجرات احتجز رهائن في حانة بيتيكوت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت 30\3\2024.

    المصدر :
  • رويترز

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