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الشرطة اليابانية: القاتل اعترف بجريمته والسلاح المستخدم يدوي الصنع

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 8 - يوليو - 2022 6:42 مساءً
لحظة القبض على منفذ العملية تيتسويا ياماغامي ويبلغ من العمر 41 عاما

لحظة القبض على منفذ العملية تيتسويا ياماغامي ويبلغ من العمر 41 عاما

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بعد عملية اطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بحيث اعتقلت الشرطة مطلق النار، وسلم نفسه دون اي مقاومة، الجمعة، وكان آبي نقل الى المستشفى متأثراً بجروحه ومن ثم فارق الحياة.

وبحسب ما أعلنت الشرطة ان مطلق النار قد أقر باستهدافه لآبي، وقال إنه كان حاقدا على منظمة اعتقد أن آبي يرتبط بها.

وأوضح ضابط كبير في الشرطة في منطقة نارا للصحافيين أن “المشتبه به أقر بأنه كان حاقدا على منظمة معينة، وبأنه ارتكب الجريمة لأنه كان يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على ارتباط بها”، بدون كشف مزيد من التفاصيل.

كما أضاف أن السلاح المستخدم في الجريمة يدوي الصنع، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يجزم إذا ما كان المسدس ثلاثي الطباعة.

وأشار إلى أن الشرطة ضبطت أسلحة إضافية في عملية تفتيش منزله، موضحاً أن منفذ الجريمة زعم عمله في البحرية لـ 3 سنوات.

إلى ذلك، قال إن الشرطة ستقيم الإجراءات الأمنية التي أحاطت بالاغتيال، مشيراً إلى أنها ستتخذ الإجراء المناسب بشأن ذلك.

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