الشرطة اليونانية تعلن تفكيك شبكة إجرامية مسؤولة عن مقتل 60 شخصاً

قالت الشرطة اليونانية، اليوم الجمعة 1 مارس/آذار 2024، إن التعاون الدولي الذي أطلقته سلسلة جرائم قتل ارتكبتها عصابات في اليونان ساعد في تفكيك شبكة إجرامية متهمة بارتكاب أكثر من 60 جريمة قتل في أنحاء أوروبا خلال العقد الماضي.

ووفقا لوثائق المحكمة، تم التعرف على أكثر من 39 شخصا معظمهم من صربيا والجبل الأسود ومن ألبانيا ورومانيا، ويُشتبه في انتمائهم لمنظمة إجرامية، فيما يقبع نحو 17 في سجون في صربيا والجبل الأسود وتركيا.

وتأسست “عصابة الجبل الأسود” في عام 2010 وتورطت في تهريب المخدرات حول العالم. وانقسمت إلى مجموعتين متنافستين في عام 2014 بعد نزاع حول عملية فاشلة لتهريب المخدرات في إسبانيا.

وقال رئيس شرطة أثينا فوتيوس دويتسيس إن “الحرب بين المجموعتين أدت إلى مقتل 60 شخصا على الأقل في أنحاء أوروبا”.

ووصل أربعة أعضاء، من صربيا والجبل الأسود، إلى اليونان في عام 2019 للاختباء. وقالت الشرطة اليونانية إنهما قُتلا بعد عام على يد أعضاء في المجموعة المنافسة.

وطلبت اليونان المساعدة من صربيا ومن وكالة الشرطة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) وتبين أن أعضاء العصابة كانوا يستخدمون تطبيقا لرسائل مشفرة يتميز بخاصية حذف الرسائل تلقائيا.