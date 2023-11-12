أستراليا: حادث اختراق إلكتروني "خطير" لشركة تشغيل موانئ

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد، أن حادث “خطير ومستمر” يتعلق بالأمن الإلكتروني أجبر شركة موانئ دبي العالمية أستراليا المشغلة للموانئ على تعليق عملياتها في عدة ولايات منذ يوم الجمعة.

وقالت الشركة التي تدير نحو نصف البضائع العابرة من وإلى البلاد إنها تبحث في احتمال حدوث اختراق للبيانات وكذلك تختبر الأنظمة “الضرورية لاستئناف العمليات العادية وحركة الشحن المنتظمة”.

وأوقف الاختراق العمليات في محطات الحاويات في ملبورن وسيدني وبرزبين وفريمانتل في أستراليا الغربية منذ يوم الجمعة.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في تدوينة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “حادث الأمن الإلكتروني في موانئ دبي العالمية خطير ومستمر”.

ولم يرد متحدث باسم الشركة على الفور على طلب من رويترز للتعليق بشأن موعد استئناف العمليات العادية. والشركة هي جزء من شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي وتعد واحدة من كبريات شركات الشحن والتفريع في البلاد.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إنها تحقق في الحادث لكنها رفضت الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي وقت متأخر من أمس السبت، قال دارين جولدي، منسق الأمن الإلكتروني الوطني، الذي تم تعيينه هذا العام بعد العديد من عمليات التسلل الإلكتروني الكبيرة إن من المرجح استمرار “تعطل” لعدة أيام و”سيؤثر على حركة البضائع من وإلى البلاد”.

ووفقا لموانئ دبي العالمية، توظف الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادي أكثر من 7000 شخص ولديها موانئ ومحطات في 18 موقعا.