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الشرطة تطوق شارعا خارج مقر الأمم المتحدة

2 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2021 6:48 مساءً
الامم المتحدة

الامم المتحدة

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وصلت فرق من الشرطة معززة إلى شارع “فيرست أفينيو” بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت مصادر إلى أنه “هناك عدة سيارات تابعة للشرطة أمام المبنى، كما وصلت حافلة صغيرة تقل عددا من ضباط شرطة مسلحين بمعدات خاصة”.

 

وتابعت: “لم يكشف مسؤولو إنفاذ القانون عن أسباب ما يحدث، وأنه تم تطويق جزء من الطريق أمام المبنى”.

وبحسب معلومات أمنية، فإنه “يزعم وجود رجل يحمل سلاحا على أحد مداخل المقر، وإنه يهدد”، فيما يعمل ممثلو إدارة الأمن التابعة للأمم المتحدة على تقييم الوضع.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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