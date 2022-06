الشرطة تطوق شارعا خارج مقر الأمم المتحدة

وصلت فرق من الشرطة معززة إلى شارع “فيرست أفينيو” بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت مصادر إلى أنه “هناك عدة سيارات تابعة للشرطة أمام المبنى، كما وصلت حافلة صغيرة تقل عددا من ضباط شرطة مسلحين بمعدات خاصة”.

#BREAKING: Man with gun reported outside United Nations in Manhattan, officials confirm.

Livestream of police response in story: https://t.co/iu949ACxcZ

— PIX11 News (@PIX11News) December 2, 2021