الشرطة تعطل خوادم مرتبطة بـ"تنظيم الدولة" في أوروبا وأمريكا

قالت شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول) ووكالة (يوروجست) للتعاون في مجال العدالة الجنائية، اليوم الجمعة: “إن قوات شرطية في أوروبا والولايات المتحدة عطلت خلال الأسبوع الماضي عددا كبيرا من الخوادم التي دعمت وسائل إعلام مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية”.

وقالت الوكالتان التابعتان للاتحاد الأوروبي: “إن الخوادم التي جرى تعطيلها تقع في الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وأيسلندا، بينما اعتقلت الشرطة الإسبانية تسعة أفراد متطرفين”.

وأضافتا أن “الخوادم دعمت مواقع إلكترونية ومحطات إذاعية ووكالة أنباء ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتشر عالميا”.

وذكرت الوكالتان “لقد نقلت (هذه الخوادم) توجيهات وشعارات الدولة الإسلامية بأكثر من ثلاثين لغة، منها الإسبانية والعربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والدنمركية والتركية والروسية والإندونيسية والباشتو. وقد كُشف أيضا عن معلومات يقدر حجمها بعدة تيرابايت”.