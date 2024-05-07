الشرطة تفض احتجاجا في جامعة سويسرية وسط انتشار الاحتجاجات المؤيدة لغزة

قالت إدارة المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا إن الشرطة بدأت تفريق محتجين مؤيدين للفلسطينيين في المعهد، وذلك بعد امتداد الاحتجاجات الطلابية إلى جامعات في مدن عدة.

وأقام طلاب خياما في جامعة لوزان الأسبوع الماضي وامتدت الاحتجاجات منذئذ إلى ثلاثة مواقع أخرى على الأقل في زوريخ وجنيف ولوزان.

وقال المعهد “يرى المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في زوريخ نفسه مكانا تستطيع فيه الآراء ووجهات النظر المختلفة التعبير عن نفسها بشكل معلن، بل وينبغي لها ذلك. لكن المعهد لا يقبل بأي أفعال غير مصرح به”، مضيفا أن المحتجين طُلب منهم أكثر من مرة مغادرة المبنى قبل وصول الشرطة.

وأظهر مقطع مصور للاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق متظاهرين يحملون الكوفيات والأعلام الفلسطينية ويهتفون “فلسطين حرة” و”تحيا فلسطين”.

وذكر طلاب في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك احتجاجات بدأت أيضا في جامعة جنيف ومعهد الفنون التطبيقية الاتحادي في لوزان اليوم الثلاثاء.

وردد مئات الطلاب في جامعة لوزان أمس الاثنين هتاف “نحن جميعا أبناء غزة” على مرأى من فرد أمن واحد فحسب. وورد في بيان لجامعة لوزان أن الإدارة طلبت منهم الابتعاد، لكنهم ظلوا في المبنى اليوم الثلاثاء.

وأيّد بعض أعضاء هيئة التدريس الطلاب.

وقال برنارد فوتا أستاذ العلوم السياسية بالجامعة أمس الاثنين “نعد الخطوات التي اتخذتموها سلمية وحسنة النية بهدف لفت انتباه العامة إلى موقف أليم”. وأضاف “نحن، المعلمين، لا يمكننا أن نظل صامتين”.

وفضت الشرطة احتجاجات في جامعات أخرى حول العالم مثل جامعتي كولومبيا في نيويورك والسوربون في باريس.