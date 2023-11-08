الشرطة: مقتل امرأة في اشتباك بين عمال ملابس والشرطة في بنغلاديش

قالت الشرطة إن عاملة قتلت وأصيب عدد آخر في بنغلاديش الأربعاء خلال اشتباكات بين الشرطة وعمال في مجال صناعة الملابس كانوا يرشقونها بالحجارة ويطالبون بزيادة أكبر في الأجور.

وبعد اشتباكات دامية على مدى أسبوع بين العمال في صناعة الملابس والشرطة بسبب الأجور، قالت حكومة بنغلاديش أمس الثلاثاء 7\11\2023 إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع 56.25 بالمئة إلى 12500 تاكا (114 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من ديسمبر\كانون الأول، وهي أول زيادة منذ خمس سنوات.

وقالت الشرطة إنها استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق احتجاجات شارك فيها مئات العمال الذين رفضوا الزيادة الجديدة في الأجور وخرجوا إلى الشوارع في جازيبور، مركز صناعة الملابس على مشارف العاصمة داكا.

وقال ضابط في الشرطة المحلية “أغلق العمال الطرق وخربوا العديد من المركبات. اضطررنا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لتفريق العمال المشاغبين الذين كانوا يرشقوننا بقطع من الطوب”.

وساعدت الأجور المنخفضة بنغلاديش على بناء صناعة الملابس لديها، إذ يوظف حوالي أربعة آلاف مصنع أربعة ملايين عامل يوردون علامات تجارية مثل إتش اند إم وجاب. وتعد الملابس الجاهزة دعامة أساسية للاقتصاد وتمثل ما يقرب من 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.