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الشرطة البريطانية تلقي القبض على سجين فار

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2023 4:20 مساءً
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على جندي بريطاني سابق فر من السجن الأسبوع الماضي وهو متهم بارتكاب جرائم إرهابية.

تمكن دانييل عابد خليفة (21 عاما) من الفرار صباح الأربعاء من خلال التسلل من مطبخ سجن إتش.إم.بي واندسوورث الذي كان يعمل به، إذ ربط نفسه أسفل سيارة فان تنقل الطعام.

وجاء في بيان للشرطة أن “الضباط ألقوا القبض عليه قبيل الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم… في منطقة تشيسويك (غرب لندن) وهو محتجز حاليا لدى الشرطة”.

وشكر رئيس الوزراء ريشي سوناك، في حديثه لصحفيين في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، الشرطة والمواطنين على مساعدتهم في العثور على خليفة.

وكان خليفة، الذي تم عزله من الجيش البريطاني في مايو أيار، محتجزا في السجن تمهيدا لمحاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب وبقانون خاص بأسرار الدولة.

وهو متهم بالحصول على أو محاولة الحصول على معلومات من المحتمل أن تكون مفيدة لشخص يعد لعمل إرهابي أثناء تواجده في ثكنات بوسط إنجلترا عام 2021، وتدبير إنذار قنبلة كاذب من خلال وضع ثلاث عبوات بها أسلاك على مكتب.

وهو متهم أيضا بالحصول على معلومات قد تكون “مفيدة لعدو بشكل مباشر أو غير مباشر”. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه متهم بجمع معلومات استخباراتية لصالح إيران.

وطالب نواب المعارضة بإجابات حول كيفية تمكنه من الفرار ولماذا لم يتم احتجازه في سجن محاط بأقصى درجات الحراسة. كما تدور أسئلة حول العاملين والإجراءات الأمنية في السجن.

ومن شأن عملية البحث عن خليفة تكثيف عمليات التفتيش الأمني​​في الموانئ والمطارات، مما أدى إلى تعطيل مسافرين.

    المصدر :
  • رويترز

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