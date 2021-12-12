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"الشرق الأوسط": عباس يقترح إجراء مفاوضات مع إسرائيل لـ"ترسيم الحدود"

12 - ديسمبر - 2021
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر مطلع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح على أمريكا ومصر والأردن وأطراف أخرى أن يبدأ الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مفاوضات فورية لـ”ترسيم الحدود”.

وأضاف المصدر للصحيفة: “سيطرح الرئيس عباس ذلك على وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي يلتقيه الأسبوع المقبل في رام الله، من بين قضايا أخرى مهمة ستشملها المباحثات”.

وتابع المصدر قائلا: “سيقول الرئيس لغانتس إن إجراءات بناء الثقة ودعم السلطة ليست بديلاً بأي حال من الأحوال عن مفاوضات سياسية، وإنه سيضطر فعلاً إلى اتخاذ إجراءات، إذا لم تنخرط الحكومة الإسرائيلية في مثل هذه المفاوضات”.

وأكد المصدر الفلسطيني أن الرئيس عباس “سيبلغ غانتس بأن خطته التي أطلقها في خطابه في الأمم المتحدة ستكون موضع تنفيذ، إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية الحالية على اتباع مسار بعيد عن مفاوضات سياسية، لأنه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، ولا مبرر لبقاء السلطة بهذه الطريقة”.

وكان عباس قد أطلق مبادرة، في سبتمبر الماضي، بخطابه في الأمم المتحدة، وأعطى خلالها إسرائيل مهلة عام من أجل إنهاء احتلالها، أو أنه سيتخذ إجراءات.

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