الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشركات البريطانية تتوقع أوضاعا صعبة خلال الأشهر المقبلة

منذ ساعة واحدة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

A A A
طباعة المقال

ذكر مسح صناعي نشر الأحد أن الشركات البريطانية تعتقد أن الأوضاع الصعبة التي تخيم على آفاقه ستستمر في الأشهر المقبلة.

وارتفع مقياس اتحاد الصناعة البريطاني لنمو القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر إلى “-15” من “-19” في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر ولا يزال في منطقة الانكماش.

وتتوقع شركات الخدمات والتوزيع حدوث مزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الرغم من أن شركات التصنيع كانت أكثر تفاؤلا.

وقال ألبيش باليجا، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني إنه “على الرغم من الصورة المتفاوتة عبر القطاعات لا يزال القطاع الخاص يواجه رياحا معاكسة قوية.

“في غمرة ارتفاع التكاليف ونقص العمالة وتراجع الطلب تتوقع الشركات انخفاضا مستمرا في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وقال باليجا إنه من المهم أن يعيد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك الاستقرار إلى البيئة الاقتصادية من أجل انتشال الشركات من معاناتها.

وشهدت بريطانيا توترات اقتصادية وسياسية عاصفة في الأسابيع الماضية عقب الإعلان عن خطة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس والتي تضمنت تخفيضات ضريبية غير ممولة مما أثار ذعرا في أسواق الأسهم والسندات، وكلفها ذلك منصبها الذي ذهب إلى زعيم المحافظين الجديد سوناك.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مبنى تاريخي متضرّر نتيجة القصف الروسي في كييف عاصمة أوكرانيا (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
السلطات الأوكرانية تعلن عن حالة تأهّب جوّي في كييف و4 مناطق أخرى
انفجار في مقديشو - أرشيفية
مقديشو.. مقتل 100 على الأقل في انفجار سيارتين ملغومتين
علم الفلبين
الفلبين.. ارتفاع عدد ضحايا العاصفة نالجي الى 48

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
منشقون عن التيار يشكلون جبهة ضد باسيل.. ومفاجأة في الأسماء!
إليسا
بالفيديو: إليسا تدعم شيرين وتؤدي أغنية "مشاعر" في موسم الرياض
بعبدا
استعدادات لمشهد غريب لا يقر به العرف ولا الدستور!