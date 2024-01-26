أمير قطر والرئيس الأمريكي بحثا التطورات في غزة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التطورات اﻷخيرة في غزة.

وقال الديوان الأميري في قطر في بيان نشره اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن بحثا خلال اتصال هاتفي التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف البيان أن بايدن عبر عن تقديره لجهود قطر الدبلوماسية والإنسانية ومساعيها المتعلقة بالوضع في غزة.

يذكر أن قطر رحبت اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن بشأن فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الدوحة رحبت اليوم الجمعة بحكم محكمة العدل الدولية في طلب جنوب أفريقيا فرض تدابير طارئة على إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة.

وتؤدي قطر التي يقيم على أرضها عدة قادة سياسيين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) دور الوسيط الرئيسي بين حماس التي تحكم القطاع وبين مسؤولين إسرائيليين خلال الصراع الجاري.

كما اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قرار محكمة العدل، يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن أمريكا لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس.

ويشار إلى أن إسرائيل تشن حربا على غزة منذ أكثر من 100 يوم، أدّت -حتى الآن- إلى استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 60 ألفا، وتشريد مئات الآلاف من منازلهم، إضافة لتدمير هائل شمل كل بلدات القطاع.