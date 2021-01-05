الشيخ محمد بن راشد: قمة العلا إيجابية وموحدة للصف

اشاد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يمثل الإمارات في القمة الخليجية التي استضافتها اليوم الثلاثاء محافظة العلا السعودية بهذا الاجتماع، واصفا إياه بالـ “إيجابية وموحدة للصف”.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” عن حاكم دبي قوله إن القمة “مرسخة للإخوة” برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان الذي ترأس الجلسة الأولى من القمة.

وتابع الشيخ محمد: “المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا”.

وذكّر حاكم دبي بأن مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد استضاف في عام 1981 أول قمة خليجية في أبوظبي، مضيفا: “مسيرة التعاون هي إرث هؤلاء القادة لشعوبهم.. واليوم تتعزز المسيرة.. وتترسخ الأخوة.. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا”.

وشكر محمد بن راشد السعودية على رعاية “القمة الناجحة”، وتابع: “نجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون.. ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقرارا وأمنا وأمانا وعملا وإنجازا سيخدم شعوبنا.. ويسهم في استقرار محيطنا”.

وتوجت قمة اليوم بتبني القادة الخليجيين “بيان العلا” الذي يعتقد أنه ينهي النزاع المستمر منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها.