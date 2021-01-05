fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

الشيخ محمد بن راشد: قمة العلا إيجابية وموحدة للصف

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 5 - يناير - 2021 3:39 مساءً
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

A A A
طباعة المقال

اشاد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يمثل الإمارات في القمة الخليجية التي استضافتها اليوم الثلاثاء محافظة العلا السعودية بهذا الاجتماع، واصفا إياه بالـ “إيجابية وموحدة للصف”.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” عن حاكم دبي قوله إن القمة “مرسخة للإخوة” برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان الذي ترأس الجلسة الأولى من القمة.

وتابع الشيخ محمد: “المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا”.

وذكّر حاكم دبي بأن مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد استضاف في عام 1981 أول قمة خليجية في أبوظبي، مضيفا: “مسيرة التعاون هي إرث هؤلاء القادة لشعوبهم.. واليوم تتعزز المسيرة.. وتترسخ الأخوة.. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا”.

وشكر محمد بن راشد السعودية على رعاية “القمة الناجحة”، وتابع: “نجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون.. ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقرارا وأمنا وأمانا وعملا وإنجازا سيخدم شعوبنا.. ويسهم في استقرار محيطنا”.

وتوجت قمة اليوم بتبني القادة الخليجيين “بيان العلا” الذي يعتقد أنه ينهي النزاع المستمر منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها.

    المزيد من أخبار العالم

    الاتحاد الأوروبي يدعو إيران للالتزام بالاتفاق النووي
    أوروبا تنظر بـ”قلق كبير” لقرار إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم
    قاسم سليماني
    إيران تسلم الإنتربول مذكرات ضد ترامب و47 متهما باغتيال سليماني
    مصطفى الكاظمي
    الكاظمي يجمد عمل مستشاره هشام داوود بعد تصريحاته عن سليماني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أدلة جديدة تؤكد تسبب كورونا بأضرار في القلب والرئتين
    هذه العلامات قد تشير إلى أن فيروس كورونا بدأ ينتشر بالرئتين
    المخرج الراحل حاتم علي
    بالفيديو: حاتم علي “يتحدث بعد وفاته” وهكذا تنبأ بمكان دفنه في مشهد درامي
    طائرة- تعبيرية
    رحلة الجنون.. سافر من أفريقيا إلى بريطانيا مختبئاً قرب عجلات الطائرة