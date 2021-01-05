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الشيخ محمد بن راشد يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

منذ 57 دقيقة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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يتوجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الخليجية.

وتنعقد القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر حضوره القمة الخليجية في السعودية المقررة الثلاثاء.

وقال الديوان الأميري في بيان: “يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي ستعقد يوم غد الثلاثاء في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

ويغيب عن قمة العلا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وسلطان عمان هيثم بن طارق، في حين سوف يحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي لم يشارك في القمتين الـ39 والـ40 اللتين انعقدتا في السعودية عامي 2018 و2019.

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