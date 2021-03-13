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الشيخ محمد بن راشد يطلق خطة دبي الحضرية 2040

13 - مارس - 2021
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “اعتمدنا بحمد الله مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040.. هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم”.

وأضاف: “مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف وستزيد أطوال شواطئنا 400٪ خلال العشرين عاما القادمة.. و60٪ من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية”.

وأكد”هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاما قادمة.. وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً.. والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي.. ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة البلاد والعباد”.

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