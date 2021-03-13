الشيخ محمد بن راشد يطلق خطة دبي الحضرية 2040

غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “اعتمدنا بحمد الله مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040.. هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم”.

وأضاف: “مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف وستزيد أطوال شواطئنا 400٪ خلال العشرين عاما القادمة.. و60٪ من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية”.

وأكد”هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاما قادمة.. وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً.. والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي.. ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة البلاد والعباد”.

اعتمدنا بحمدالله مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040 .. هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم ..

مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف وستزيد أطوال شواطئنا 400٪ خلال العشرين عاما القادمة .. و60٪ من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية pic.twitter.com/4mx9Cdqby7 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 13, 2021

هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاما قادمة .. وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً .. والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي .. ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة البلاد والعباد pic.twitter.com/L1QRKbTPRD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 13, 2021