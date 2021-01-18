الشيخ منصور بن زايد: الاهتمام الإعلامي بالإمارات ازداد 3 أضعاف خلال 2020

أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الاهتمام الإعلامي بدولة الإمارات ازداد خلال عام 2020 فقط إلى 3 أضعاف، بفعل المشاريع الاستراتيجية والمبادرات العالمية التي تبنتها الدولة، مثل: إطلاق مسبار الأمل، وتدشين محطة براكة للطاقة النووية، ومعاهدة السلام التاريخية، والنجاح في إدارة جائحة كوفيد-19، على الرغم من التأثيرات السلبية لها على العالم.

وأضاف أن دولة الإمارات في المنظور العالمي اليوم ليست كما هي قبل الأعوام الخمسة أو العشرة الماضية، نظير التغيرات التي طرأت ومواكبتها للتطورات المتسارعة وإنجازاتها الكبيرة في مختلف المجالات والقطاعات.

جاء ذلك خلال كلمة للشيخ منصور بن زايد لفريق الإعلام الوطني في أول اجتماعاته بعد اعتماده بقرار من مجلس الوزراء، وقال «إنه وفي توقيت مهم يشهد فيه العالم تغييرات تاريخية في مجال الإعلام والتواصل وتبادل المعلومات، يسير إعلامنا الوطني بخطى ثابتة نحو المستقبل، ما يتطلب الارتقاء بأدواته وخططه لمجالات أرحب وأكثر تأثيراً وإبداعاً بما يواكب المستجدات».

وأضاف الشيخ منصور بن زايد أن التطور المتسارع الذي تشهده الإمارات يتطلب أن ترافقه أدوات وخطط ومنصات إعلامية تتماشى معه، وبالتالي فإن منجزات الدولة تحتاج لمنصات إعلامية تعرّف العالم بها بجميع اللغات وتعمل على الوصول لجميع الشرائح المجتمعية في العالم.

وتابع منصور بن زايد «هناك الكثير من الفرص والقصص التي يمكن أن ننقلها للعالم من خلال إعلامنا.. ننقل من خلاله حقيقة دولة الإمارات وشعبها وقيادتها، والحياة فيها ولكل من يعيش فيها من البشر في تسامح وأخوة وكرامة وحياة كريمة، لذلك نريد تفكيراً مختلفاً للتعامل مع الملفات الإعلامية وإعلاماً يخدم التنمية ويواكب توجهات الدولة».

وأعرب منصور بن زايد خلال الاجتماع عن ثقته الكاملة بالفريق وبكل العاملين في الإعلام الوطني ومؤسساته للمحافظة على الريادة والتميز على المستويين الإقليمي والعالمي، والحفاظ على المصداقية التي يحظى بها الإعلام الإماراتي، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز الجهود أكثر لقيادة مسيرة الإعلام إلى المزيد من التقدم والازدهار.