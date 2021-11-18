الشيخ يعلق على تصريح وزير إسرائيلي بشأن وقف دفع مستحقات الأسرى

نفت حركة “فتح”، اليوم الخميس، ما تم تداوله عن توقف السلطة عن دفع مستحقات الأسرى الفلسطينيين.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”، إن “ما صرحه وزير اسرائيلي أن السلطة ستتوقف عن دفع مستحقات الأسرى الفلسطينيين غير صحيح. والجدير بالذكر أن حكومة إسرائيل تخصم شهريا من الإيرادات الفلسطينية ما يقارب 52 مليون شيكل نتيجة إصرار السلطة على التزامها بدفع هذه المستحقات لأسرانا الأبطال”.

ما صرحه وزير اسرائيلي ان السلطه ستتوقف عن دفع مستحقات الاسرى الفلسطينيين غير صحيح . والجدير بالذكر ان حكومة اسرائيل تخصم شهريا من الايرادات الفلسطينية ما يقارب ٥٢ مليون شيكل نتيجة اصرار السلطة على التزامها بدفع هذه المستحقات لاسرانا الابطال. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) November 18, 2021

وكان وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج، قال في وقت سابق، إن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وادعى فريج في حديث لإذاعة “كان” الإسرائيلية، أن “السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع لأنها تعلم بأن الأزمة المالية التي تمر بها تشهدها بفعل انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية لها والأموال التي تخصم من الضرائب”.