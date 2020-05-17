“الشيف الصغير”.. يخطف قلوب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي

في وسط الصور القاتمة الخاصة بتفشي فيروس كورونا حول العالم، وإجراءات العزل المنزلي التي أصابت الكثيرين بالملل والاكتئاب، يأتي هذا الطفل الصغير الذي لا يتعدى سنة واحدة من العمر ليخطف قلوب كل من شاهده على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشيف كوبي.. صاحب صفحتي “كوبي ايتس” Kobe Eats عل “فيسبوك” و”انستغرام” والذي عرّف نفسه كالآتي: “أنا شيف كوبي.. أحب الطهي والأكل”.. أصبح نجم مواقع التواصل الاجتماعي بابتسامته الجذابة وخفة دمه، التي شجعت وسائل الإعلام حول العالم للكتابة عنه.

الطفل الذي لم يتعد العام الواحد من العمر يطل كل حين بفيديو طريف وهو مرتديا زي الشيف، ليطهو بعض الأطباق البسيطة (بمساعدة والدته التي لا تظهر في العادة)، فيضيف التوابل ويخلط المقادير ويعجن العجائن بيديه الصغيرتين بطريقة تخطف قلوب كل من رآه وتجبر من يحمل هموم الدنيا على الضحك والابتسام والشعور بالبهجة من القلب.

وينتهي الفيديو بالشيف الطريف وهو يتناول ما قام بطهيه بطريقة تخطف القلوب.

وأصبح الشيف الصغير”كوبي”، صاحب الابتسامة الرائعة، خلال أسابيع قليلة نجم وسائل التواصل الاجتماعي، بمئات الآلاف من المتابعين له على حساباته التواصلية، حيث تحصد الفيديوهات الخاصة به مشاهدات كبيرة ويتم مشاركتها على نطاق واسع، كما تجذب أطرف التعليقات.