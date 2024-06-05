"الشيكل" الإسرائيلي يتراجع بعد تحذير نتنياهو من التحرك ضد حزب الله في لبنان

انخفض الشيكل الإسرائيلي 0.6 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.71 شيقل اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، بعدما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للقيام “بتحرك قوي للغاية” ضد “حزب الله”.

في حين، أعربت واشنطن عن قلقها إزاء تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، بينما قالت قناة عبرية إن أميركا دعت إسرائيل إلى عدم التصعيد مع “حزب الله”، قبل إتمام صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وفي إيجاز صحفي قدمه مساء الثلاثاء، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أنهم يشعرون بالقلق من رسائل المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بأنهم مستعدون للهجوم على حزب الله، وتصعيد التوتر في المنطقة.

وقال ميلر: “لا ندعم الحرب الشاملة مع حزب الله، وتصاعد التوتر في هذا الصراع أمر يقلقنا، وكنا نسعى لإبقائه تحت السيطرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول”.