الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق على مشروع قانون لتمويل الحكومة

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن المجلس توصل أمس الجمعة إلى اتفاق بشأن مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار للإبقاء على عمل العديد من الوكالات الاتحادية إلى ما بعد الموعد النهائي لإغلاق الحكومة عند منتصف الليل.

ويستعد المجلس للنظر في سلسلة من التعديلات ثم التصويت على الإقرار النهائي لمشروع القانون وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.

وقال البيت الأبيض إن مكتب الإدارة والميزانية توقف عن الاستعدادات لإغلاق الحكومة لثقته في أن الكونجرس سيقر مشروع القانون الخاص بالتمويل وسيوقع عليه الرئيس.