الشيوخ الأمريكي يرفض محاولة عرقلة بيع طائرات مقاتلة لتركيا

عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس الخميس بفارق كبير في الأصوات محاولة لوقف بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 ومعدات تحديث لتركيا بقيمة 23 مليار دولار، وهي صفقة وافقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن بعد موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. وفق وكالة رويترز.

وصوت المجلس بأغلبية 79 صوتا مقابل 13 ضد قرار عدم الموافقة على البيع الذي قدمه السيناتور الجمهوري راند بول.

وقبل التصويت، انتقد بول الحكومة التركية وقال إن السماح بالبيع سيشجعها على “سوء سلوكها”. وقال مؤيدو البيع إن من المهم بالنسبة لواشنطن أن تفي بكلمتها تجاه حليفتها في حلف شمال الأطلسي.

أبلغت إدارة بايدن الكونغرس رسميا في 26 يناير كانون الثاني بنيتها المضي قدما في بيع 40 طائرة من طراز إف-16 التي تنتجها لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لتركيا، وذلك بعد يوم من إتمام أنقرة التصديق الكامل على عضوية السويد في الناتو.

وتعثرت عملية البيع لشهور بسبب قضايا من بينها رفض تركيا الموافقة على انضمام السويد إلى التحالف العسكري. كانت تركيا قد طلبت الشراء لأول مرة في أكتوبر تشرين الأول 2021.