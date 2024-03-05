الثلاثاء 24 شعبان 1445 ﻫ - 5 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشيوعيون في روسيا يطالبون بالتحقيق في وفاة ستالين

منذ 42 دقيقة
الرئيس الروسي الراحل "جوزيف ستالين"

الرئيس الروسي الراحل "جوزيف ستالين"

A A A
طباعة المقال

طال حزب (شيوعيي روسيا) جهاز الأمن الاتحادي الروسي وكبار المدعين بالتحقيق في التورط المحتمل لأجهزة المخابرات الغربية في وفاة الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين عام 1953، وفقا لما ذكرته وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس الحزب سيرجي مالينكوفيتش قوله “تقدم الحزب بطلب إلى مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية وجهاز الأمن الاتحادي للتحقق من التورط المحتمل لأجهزة المخابرات الغربية في وفاة جوزيف فيساريونوفيتش ستالين”.

وأضاف مالينكوفيتش، بحسب تقرير‭‭ ‬‬الوكالة، “تتحدث شهادات عديدة أدلى بها من عاصروا ستالين عن احتمال تسميم زعيم الجمهوريات السوفيتية على يد عملاء يخضعون للنفوذ الغربي”.

ويوافق اليوم الثلاثاء الذكرى الحادية والسبعين لوفاة ستالين، الذي كان زعيما للاتحاد السوفيتي منذ عام 1924 حتى يوم وفاته. وتسببت سكتة دماغية نزفية في موته، وفقا لما ذكرته الحكومة.

وأشرف ستالين على مرحلة التحول الصناعي السريع في روسيا، لكنه كان مسؤولا أيضا عن وفاة الملايين في عمليات تطهير وفي معسكرات الجولاج للعمل القسري ومجاعات.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يصور نفسه وريثا لقياصرة الماضي، تقييما مدروسا لستالين فأشاد بقيادته خلال الحروب في حين أدان سياساته الداخلية ووصفها بأنها “شمولية”.

وجرى تسجيل حزب شيوعيي روسيا في عام 2012. ومنافسه الرئيسي هو الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، الذي يعتبر نفسه خليفة للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جو بايدن
غزة تحت النار
الرئيس الأمريكي يتعهد بالضغط لإبرام هدنة في غزة
أحد شوارع مصر
بسبب انخفاض الشحن في قناة السويس الأنشطة غير النفطية تتراجع في مصر
الحركة التجارية في السعودية
السعودية.. مسح يظهر انتعاش النشاط التجاري غير النفطي في شباط

الأكثر قراءة

عناصر من فرقة التدخل السريع الألمانية
فرقة التدخل السريع الألمانية تستعد لاتخاذ قرار هام في لبنان إن توسعت الحرب!
عروسين-تعبيرية
فيديو يشعل مواقع التواصل.. عروس مصرية تنفعل على المأذون
الياس بو صعب
"بو صعب" يكشف لرويترز سبب الأهمية الكبيرة لزيارة "هوكشتاين" إلى لبنان