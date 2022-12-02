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الصادرات الألمانية تتراجع أكثر من المتوقع في أكتوبر

منذ 24 دقيقة
المانيا

المانيا

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أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن الصادرات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في أكتوبر\تشرين الأول، إذ أدى ارتفاع التضخم وتراجع الطلب الخارجي وضعف سلاسل التوريد إلى زيادة خطر الركود في أكبر اقتصاد في أوروبا هذا الشتاء.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي انخفاض الصادرات بنسبة 0.6 في المئة في أكتوبر\تشرين الأول، وهو ما يعادل مثلي توقعات المحللين في استطلاع لرويترز، وتراجعت الواردات بنسبة 3.7 في المئة خلال الشهر مما أدى لارتفاع الفائض التجاري إلى 6.9 مليار يورو (7.26 مليار دولار).

وكان من المتوقع أن تهبط الواردات 0.4 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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