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الصادرات الألمانية تسجّل تراجعًا طفيفًا في أيار

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يوليو - 2022 11:01 صباحًا
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سجّلت الصادرات الألمانية تراجعًا طفيفا في أيار، بنسبة بلغت 0.5 في المئة على أساس شهري، بينما تجاوزت الواردات التوقعات، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني.

كان استطلاع لرويترز قد توقع ارتفاع الصادرات على أساس شهري 0.9 في المئة.

وأتى التراجع المفاجئ للصادرات نتيجة لتراجع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تراجعت الصادرات إليها بنسبة 2.8 في المئة بالمقارنة مع نيسان 2022.

في السياق، قال “توماس جيتسل” كبير الاقتصاديين في بنك (في.بي) إنه ينبغي عدم المبالغة في التركيز على تراجع الصادرات، إلا أنه أشار إلى أن “عدد التقارير السلبية في تزايد، وبالتالي فإن النظرة المتعمقة للبيانات تترك شعورا بعدم الارتياح”.

وأوضح مكتب الإحصاءات أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الأولى للصادرات الألمانية في أيار، بارتفاع في الصادرات السلعية إليها بنسبة 5.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، إلى 13.4 مليار يورو.

كما ارتفعت صادرات ألمانيا إلى روسيا بنسبة 29.4 بالمئة في أيار، مقارنة بالشهر السابق، إلى مليار يورو، بعدما تراجعت 60بالمئة في آذار، على خلفية العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وذكر المكتب أن العجز التجاري المعدل موسميا في أيار بلغ مليار يورو (1.04 دولار)، مقابل توقعات بعجز يبلغ 2.7 مليار يورو.

    المصدر :
  • رويترز

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