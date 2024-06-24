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الصادرات البترولية للسعودية تنخفض بنسبة 4.2% في أبريل

منذ 13 دقيقة
النفط السعودي

النفط السعودي

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أظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الاثنين تراجع الصادرات البترولية للمملكة 4.2 بالمئة في أبريل نيسان على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات نمو الصادرات غير البترولية للسعودية 12.4 بالمئة وتراجع الصادرات السلعية للمملكة واحدا بالمئة في أبريل نيسان على أساس سنوي.

وسجلت واردات المملكة تراجعا 1.3 بالمئة في أبريل نيسان عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت الصين هي الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة وشكلت ما نسبته 16.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها اليابان ثم الهند. كما احتلت الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة في أبريل نيسان بما نسبته 22.4 من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة ثم الهند.

    المصدر :
  • رويترز

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