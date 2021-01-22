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الصحة الألمانية تحذر من تخفيف قيود كورونا قبل الأوان

22 - يناير - 2021
آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 5:36 مساءً
كورونا المانيا

كورونا المانيا

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أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مطمئن، لكنه لا يزال مرتفعا جدا، ليقوض بذلك التوقعات بتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس.

وأضاف سبان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن ظهور سلالات جديدة شديدة العدوى من الفيروس تجعل من الضروري العمل على خفض عدد الإصابات.

وتابع: “الأمر مثل المضاد الحيوي.. إذا توقفت عن تناوله قبل الأوان أو بسرعة قد يطور الجسم مناعة ضده.. لا نريد أن نتهم بتخفيف الإجراءات قبل الأوان”.

وتفرض ألمانيا إجراءات عزل عام منذ مطلع تشرين الثاني، وسجلت ما يربو على 800 حالة وفاة ونحو 18 ألف إصابة جديدة اليوم الجمعة.

واتفقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وزعماء الولايات، الثلاثاء الماضي، على تمديد العزل العام، مما يعني استمرار إغلاق المدارس والمطاعم وجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى 14 شباط القادم، وذلك بحسب “رويترز”.

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