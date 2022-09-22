الخميس 26 صفر 1444 ﻫ - 22 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية: إعلان انتهاء جائحة كورونا لا يزال بعيد المنال

منذ 9 ثواني
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

خفف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من تأكيده على “اقتراب ‏نهاية جائحة (كوفيد -19)”، محذراً من أن إعلان انتهاء الأزمة “لا يزال بعيد المنال”.‏

وفي الأسبوع الماضي، ذكر غيبريسوس في تصريحات للصحفيين أن “العالم لم يكن أبدا في وضع أفضل لإنهاء الوباء، والنهاية تلوح في الأفق”.

وذهب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبعد من ذلك، عندما أعلن في مقابلة تلفزيونية أذيعت، يوم الأحد الماضي، أن الوباء في الولايات المتحدة “انتهى”.

ولكن في حديثه لوسائل الإعلام مرة أخرى، اليوم الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، بدا رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أقل تفاؤلا عن الأسبوع الماضي، إذ أوضح أن “القدرة على رؤية النهاية، لا تعني أننا وصلنا إلى النهاية”.

وكرر تصريحاته بأن العالم كان في أفضل وضع فيه على الإطلاق لإنهاء الوباء، مع استمرار انخفاض عدد الوفيات الأسبوعية – والآن فقط 10 في المئة مما كان عليه في ذروته في كانون الثاني 2021.

    المزيد من أخبار العالم

    إبراهيم رئيسي
    الرئيس الإيراني: نتمتع بحرية التعبير والاحتجاجات "أعمال فوضى"
    نقل الطالبات للمستشفى
    طبق المجدرة يتسبب بتسمم 12 طالبة أردنية
    حلف شمال الأطلسي-الناتو
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حلف الأطلسي يندد.. لن نعترف أبدا بالاستفتاءات "الصورية" في أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
    صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
    فوائد العنّاب للجسم غزيرة.. تعرّفوا إليها!
    هشام سليم
    وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما