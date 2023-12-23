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الصحة العالمية: ارتفاع حاد في عدد الإصابات بـ"كورونا" حول العالم

منذ 18 دقيقة
أوروبا تسجل المزيد من الإصابات بمتحورات كورونا

أوروبا تسجل المزيد من الإصابات بمتحورات كورونا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس “كوفيد-19” حول العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر بنسبة 52% مقارنة بالأسابيع الأربعة السابقة، بينما تم تسجيل أكبر عدد من الحالات في روسيا بواقع 279359 إصابة.

ووفقا للمكتب الصحفي لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 854673 إصابة و3005 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم خلال 4 أسابيع، وتشير بيانات المنظمة إلى صورة غير متجانسة للإصابات والوفيات في المناطق، حيث ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس “كوفيد- 19” في جنوب شرق آسيا بنسبة 88% في أربعة أسابيع، وتضاعف معدل الوفيات بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وفي إفريقيا تم تسجيل ارتفاع بحالات الإصابة بأكثر من 77% حيث تراجعت الوفيات في الوقت نفسه بنسبة 50%، وفي أوروبا ارتفع معدل الإصابات بنسبة 54%، وزاد معدل الوفيات بنسبة 14%، وفي المنطقة الأميركية انخفضت معدلات الإصابة بالفيروس بنسبة 23% والوفيات بنسبة 48%.

وفي شرق البحر الأبيض المتوسط تراجعت الإصابات بنسبة 51% وكذلك عدد الوفيات بنسبة 65%.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية سجلت أكبر أعداد من الإصابات الجديدة بفيروس “كوفيد -19” بالإضافة إلى روسيا، في 4 دول وهي سنغافورة (120898) وإيطاليا (114795) وبولندا (39828) وأستراليا (39505).

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت المنظمة العالمية أن فيروس “كوفيد- 19) المستجد تكيف مع الإنسان، ومع ذلك هو مستمر في التحور.

    المصدر :
  • وكالات

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