“الصحة العالمية”: استعدوا لانتقال واسع النطاق لعدوى فيروس كورونا

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء، إن وباء فيروس كورونا العالمي ”أبعد ما يكون عن الانتهاء“ في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معتبرا أن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وأضاف تاكيشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية، أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا.

وأضاف في إفادة إعلامية عبر الإنترنت أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وحذر كاساي الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء 800 ألف حول العالم، بينما اتسعت رقعة إجراءات العزل التام بهدف احتواء الفيروس الذي حصد أرواح الآلاف.

وأظهرت معطيات حديثة على موقع “وورلد ميترز” الإلكتروني المتخصص في رصد ضحايا كورونا في العالم، ارتفاع الإصابات إلى 801 ألف و61 حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 166 ألفا، وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 38 ألفا و748 حول العالم.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ164 ألفا و359، تلتها إيطاليا بـ101 ألف و739، ثم إسبانيا بـ94 ألفا و417 حالة.

وسجلت الصين التي ظهر فيها الفيروس أول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 81 ألفا و518 إصابة بالفيروس، بحسب المعطيات.

عزل تام

من ناحية أخرى، اتسعت رقعة إجراءات العزل التام بهدف احتواء فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح الآلاف حول العالم، بينما يتواصل تفشيه بشكل متسارع في الولايات المتحدة.

ورغم ظهور بصيص أمل من إيطاليا التي تأثّرت بشكل كبير بوباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، فإن الإجراءات المشددة التي أبقت 40% من سكان العالم معزولين في منازلهم امتدت لتشمل مزيدا من المدن والمناطق، في وقت وصل فيه عدد الوفيات نتيجة الوباء في العالم إلى 37 ألفا.

وانضمت موسكو ولاغوس إلى سلسلة المدن حول العالم التي خلت شوارعها من الحياة، بينما كانت فيرجينيا وماريلاند وواشنطن آخر الولايات الأميركية التي أصدرت أوامر للسكان بالتزام منازلهم، لتشمل إجراءات العزل بشكل أو آخر نحو 75% من الأميركيين.

وجاء تصريح المتحدث في منظمة الصحة العالمية في وقت أعلنت فيه الصين -اليوم الثلاثاء- تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد تراجع الأعداد على مدى أربعة أيام.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 48 إصابة وخمس وفيات جديدة في البر الرئيسي أمس الاثنين، ارتفاعا من 31 في اليوم السابق.

وجميع الإصابات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الوافدة إلى 771.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة محلية جديدة يوم الاثنين. وبينما تراجع بشدة عدد حالات العدوى المحلية في الصين، تشعر السلطات بالقلق من الحالات بين الوافدين الذين يصابون بالمرض في الخارج، وقد كثفت عمليات الفحص الطبي وإجراءات العزل، كما قلصت عدد الرحلات الجوية الدولية ومنعت دخول معظم الأجانب.

ولليوم السابع على التوالي، لم تسجل مدينة ووهان -عاصمة إقليم هوبي ومركز تفشي الفيروس في الصين- أي إصابات جديدة، بحسب السلطات الصينية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الصين حتى يوم الاثنين 81,518 والوفيات 3305.

من جهتها، نصحت السلطات اليابانية رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة، أو ثلث دول العالم، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لمنع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الخارجية تحذيرا من السفر إلى دول منها الولايات المتحدة وكندا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا، لتضاف إلى أكثر من عشرين دولة أخرى، معظمها في أوروبا، كانت قد حذرت من السفر إليها في الأسابيع الماضية.