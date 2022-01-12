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الصحة العالمية: الحصار يحول تيغراي إلى جحيم

12 - يناير - 2022
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الحصار المفروض على إقليم تيغراي الإثيوبي يمنع وصول الأدوية وغيرها من اللوازم المنقذة للأرواح إليه ويسبب “جحيما” في المنطقة.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي ينحدر نفسه من هذا الإقليم الإثيوبي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “لم نشهد في أي مكان في العالم جحيما كالذي في تيغراي”.

وتشهد المنطقة منذ 14 شهرا نزاعا مسلحا بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، الحزب الذي حكم إثيوبيا قرابة 30 عاما إلى أن وصل رئيس الوزراء الحالي، أبي أحمد، إلى السلطة.

وأفادت مصادر إنسانية متعددة بمقتل ما لا يقل عن 75 مدنيا على الأقل جراء 3 ضربات جوية لقوات الحكومية في المنطقة الجمعة والاثنين والثلاثاء.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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