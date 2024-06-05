الصحة العالمية تؤكد "أول وفاة بشرية" بمتحور من إنفلونزا الطيور

أعلنت منظمة الصحة العالمية (الأربعاء 5-6-2024) وفاة شخص نتيجة أول إصابة مؤكدة مختبريا بسلالة من إنفلونزا الطيور.

وقالت المنظمة إن الرجل المقيم في المكسيك والبالغ من العمر 59 عاما توفي في 24 أبريل نيسان بعد معاناته من حمى وضيق تنفس وإسهال وغثيان وإعياء عام.

وكانت هذه أول حالة يرصدها العالم لإصابة بشرية مؤكدة من المختبرات بمتحور إيه(إتش5إن2) من إنفلونزا الطيور وأول حالة إصابة بفيروس إتش5 بين البشر في المكسيك.

وقالت المنظمة إن الرجل ليس له تاريخ في التعرض للطيور الداجنة أو الحيوانات الأخرى. ورصدت المكسيك حالات إصابة بالمتحور إيه(إتش5إن2) من فيروس إنفلونزا الطيور في الطيور الداجنة.

وأضافت المنظمة أن الشخص كان يعاني من ظروف طبية متعددة سلفا وكان طريح الفراش لثلاثة أسابيع، لأسباب أخرى، قبل ظهور الأعراض الحادة عليه.