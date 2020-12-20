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“الصحة العالمية” تؤكد تفشي سلالة كورونا الجديدة في عدة دول

20 - ديسمبر - 2020
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 12:33 مساءً
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

وقالت ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لهيئة البث البريطانية “بي بي سي”، إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة، وذلك بحسب RT.

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