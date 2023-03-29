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الصحة العالمية تؤكد وجود حالات ماربورج إضافية في غينيا الاستوائية

منذ 44 دقيقة
الصحة العالمية

الصحة العالمية

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قال مدير منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن المنظمة على دراية بوجود حالات إصابة إضافية بفيروس ماربورج في غينيا الاستوائية وحثت حكومة البلاد على الإبلاغ عنها بشكل رسمي.

وأفادت المنظمة بأن مرض فيروس ماربورج عبارة عن حمى نزفية فيروسية يصل معدل الوفيات جرائها إلى 88 بالمئة.

وثمة تفش أيضا للفيروس في تنزانيا. وقالت المنظمة إنها تعمل مع السلطات ومصنّعي اللقاح على تنظيم تجارب في الدول المتضررة.

وتفشى المرض في أنغولا عام 2005 وتسبب في وفاة ما يربو على 300 شخص.

ولم تشهد أوروبا سوى وفاة شخص واحد فقط خلال الأربعين عاما الماضية، فضلا عن وفاة شخص واحد في الولايات المتحدة، بعد عودته من رحلات استكشافية لكهوف في أوغندا.

ويعاني الكثير من المصابين من نزيف في مختلف أجزاء الجسم، ويموتون بعد ثمانية إلى تسعة أيام من إصابتهم بالمرض لأول مرة، بسبب النزيف الحاد والصدمة.

    المصدر :
  • رويترز

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