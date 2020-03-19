الصحة العالمية تحذر أفريقيا: “استعدوا للأسوأ”

دعت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أفريقيا، إلى “الاستفاقة” لمواجهة الخطر المتمثل بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن القارة يفترض أن تستعد “للأسوأ”.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “النصيحة الأفضل التي يمكن تقديمها لأفريقيا هي الاستعداد للأسوأ والاستعداد منذ الآن”.

وفي تطور آخر حثّ المدير الاقليمي للمنظمة في دول شرق المتوسط، أحمد المنظري، الأربعإصاء، حكومات المنطقة على تامين معلومات كافية عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مكتب المنظمة في القاهرة عبر الإنترنت “للأسف (..) لن نتمكن من المكافحة إذا لم يكن لدينا المعلومات الكافية”.

وأضاف “نحتاج إلى التزام عاجل وقوي من الحكومات لمكافحة هذه الجائحة.. لقد حان الآن وقت العمل”.

وتابع “نشهد الآن تزايد حالات الانتقال المحلّي للمرض وهذا أمر يدعونا للتعجيل أكثر وبذل وتوحيد الجهود” في المنطقة التي تضم 21 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف “نحتاج من الحكومات على أعلى مستوياتها، ليس فقط وزارات الصحة، إلى التزام كامل بمكافحة فيروس كورونا”، مؤكدا “لا تزال الفرصة سانحة لاحتواء الجائحة في الإقليم”.

وتجاوز عدد حالات الاصابة بمرض كوفيد-19، وفقا لمنظري، 18 ألف حالة في منطقة شرق المتوسط، بينها أكثر من ألف وفاة في سبع دول.