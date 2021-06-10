الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية تحذر: أوروبا لم تخرج بعد من خطر وباء كورونا

10 - يونيو - 2021
أوروبا لازالت تعاني من تداعيات كورونا

أوروبا لازالت تعاني من تداعيات كورونا

A A A
طباعة المقال

رغم تخفيف بعض الدول الأوروبية لقيود كورونا، بعد التقدم في عملية التطعيم، إلا أن التحذيرات لازالت قائمة حول خطورة الوضع في معظم الدول الأوروبية.

قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إن أوروبا لم تخرج بعد من دائرة الخطر الناجم عن وباء كورونا، على الرغم من انخفاض حالات الإصابة والوفاة فيها.

وقال كلوج في إفادة صحفية: “مع تزايد التجمعات وتنقل أكبر للسكان، والمهرجانات الكبيرة، والبطولات الرياضية، التي ستقام في الأيام والأسابيع المقبلة، ندعو إلى توخي الحذر”.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أعلن يوم أمس الأربعاء عن تحسن الوضع الوبائي في بلاده، وإعادة فتح القاعات الداخلية في المطاعم والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.

أما رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرأى أنه من السابق لأوانه البتّ في رفع الإغلاق العام في الـ21 من يونيو الجاري.

وقالت الحكومة الدنماركية، اليوم الخميس، إنها ستلغي استخدام أقنعة الوجه في معظم الأماكن العامة، وستسمح بحضور 25 ألف مشجع، مباريات بطولة أوروبا، التي ستقام في العاصمة كوبنهاغن.

وجاءت هذه القرارات بعد تخفيف قيود الإغلاق التي كانت مطبقة على الحدود، للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

ولكن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، شدد على أنه غير مستعد بعد، لحضور 25 ألف مشجع خلال المباراة الأولى للمنتخب الدنماركي في “يورو 2020″، ضد فنلندا السبت المقبل.

    المزيد من أخبار العالم

    البرازيل
    توسيع دائرة التجارة بين الدول العربية والبرازيل
    غارات جوية إسرائيلية على سوريا، أرشيفية - رويترز
    روسيا تدين العدوان الجوي على سوريا
    التزلّج على الثلج
    انهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية.. وعمليات البحث مستمرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة