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الصحة العالمية تحذر من “النزعة القومية” في توزيع لقاحات كورونا

3 - فبراير - 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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حذرت منظمة الصحة العالمية من النزعة القومية فيما يتعلق بتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد .

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من “النزعة القومية في توزيع اللقاحات”، مع تزايد عدد الدول التي تعتمد توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال غيبريسوس في مقال بمجلة “فورين بوليسي”، إن هذه النزعة “تضر الجميع”، وأوضح أن “ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجزا رئيسيا أمام تحقيق الانتشار اللازم للتطعيم على مستوى العالم لإنهاء الجائحة”.

وتابع: “رغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم”.

وأضاف أمن “عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي فقط إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها، بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد 19 وسط السكان غير المحصنين”.

وتواصل جائحة «كوفيد – 19» تفشيها في أنحاء العالم وتجاوزت حصيلتها أكثر من اثني مليون وفاة، وفيما تتنازع دول غنية على الإمدادات المحدودة للقاحات، تبرز مخاوف من عدم حصول الدول الأكثر فقراً على الجرعات قبل فترة طويلة.

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