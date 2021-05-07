الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الصحة العالمية" تحذر من بؤرة جديدة لفيروس كورونا

7 - مايو - 2021
آخر تحديث: 7 - مايو - 2021 12:49 مساءً
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، في بيان، من خطر حدوث موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا في القارة بسبب التأخير المتزايد في حملات التطعيم بالمقارنة مع بقية مناطق العالم.

وأعلن المكتب إنه “بسبب تأجيل تسليم جرعات لقاحات كوفيد -19 التي يصنعها معهد سيروم في الهند لإفريقيا، وبطء نشر اللقاحات وظهور متحورات جديدة، لا يزال خطر حدوث موجة جديدة من العدوى مرتفعا في إفريقيا”.

وأوضح أن “إفريقيا لم تعد تمثل سوى واحد بالمئة من جرعات اللقاحات التي يتم إعطاؤها في العالم، مقابل 2 بالمائة قبل أسابيع”، مشيرا إلى أن “حوالي نصف جرعات اللقاحات المضادة لكورونا والبالغ عددها 37 مليونا تم تسليمها لإفريقيا، أعطيت حتى الآن”.

وتابع “جرى تسليم الشحنات الأولى إلى 41 دولة إفريقية عبر برنامج “كوفاكس” الأممي منذ أوائل مارس، لكن 9 بلدان قدمت ربع الجرعات التي تلقتها، و15 دولة أعطت أقل من نصف الجرعات التي تسلمتها”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

    المزيد من أخبار العالم

    الشرطة الكندية
    مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن في إقليم ساسكاتشيوان غرب كندا
    جوزيب بوريل
    بوريل: شتاء صعب ينتظر أوروبا والأشهر المقبلة حاسمة
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: أوكرانيا استولت على 3 قرى في الجنوب والشرق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
    أفراد من جماعة فرسان مالطا
    بعد مناقشات ساخنة.. البابا يحل قيادة جماعة فرسان مالطا