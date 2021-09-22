الصحة العالمية تحذر من خطر يسبب 7 ملايين وفاة سنوياً

شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إرشاداتها الخاصة بجودة الهواء، قائلة إن تلوثه أصبح الآن أحد أكبر التهديدات البيئية لصحة الإنسان حيث يسبب 7 ملايين وفاة مبكرة سنويا.

في أول تحديث تقدمه عن ارشادات جودة الهواء منذ 15 عاماً، قالت المنظمة إن الآثار الصحية السلبية لسوء جودة الهواء تبدأ عند مستويات أقل مما كان يعتقد سابقا، لذا فإنها وضعت معيارا أعلى لواضعي السياسات والجمهور.

وأصدرت المنظمة إرشاداتها المحدثة لجودة الهواء اليوم الأربعاء حيث يعد تغير المناخ الموضوع الرئيسي المطروح في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التعرض لتلوث الهواء، مصنفة عبء المرض على قدم المساواة مع التدخين والأكل غير الصحي.

وقالت المنظمة إنها عدلت جميع المستويات الإرشادية لجودة الهواء تقريبا بالخفض، محذرة من أن تجاوز هذه المستويات الجديدة ينطوي على مخاطر كبيرة على الصحة، فيما الالتزام بها يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح.

وبحسب المنظمة، يعيش 90% من سكان العالم بالفعل في مناطق بها نوع واحد على الأقل من الملوثات الضارة.