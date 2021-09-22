الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية تحذر من خطر يسبب 7 ملايين وفاة سنوياً

22 - سبتمبر - 2021
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إرشاداتها الخاصة بجودة الهواء، قائلة إن تلوثه أصبح الآن أحد أكبر التهديدات البيئية لصحة الإنسان حيث يسبب 7 ملايين وفاة مبكرة سنويا.

في أول تحديث تقدمه عن ارشادات جودة الهواء منذ 15 عاماً، قالت المنظمة إن الآثار الصحية السلبية لسوء جودة الهواء تبدأ عند مستويات أقل مما كان يعتقد سابقا، لذا فإنها وضعت معيارا أعلى لواضعي السياسات والجمهور.

وأصدرت المنظمة إرشاداتها المحدثة لجودة الهواء اليوم الأربعاء حيث يعد تغير المناخ الموضوع الرئيسي المطروح في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التعرض لتلوث الهواء، مصنفة عبء المرض على قدم المساواة مع التدخين والأكل غير الصحي.

وقالت المنظمة إنها عدلت جميع المستويات الإرشادية لجودة الهواء تقريبا بالخفض، محذرة من أن تجاوز هذه المستويات الجديدة ينطوي على مخاطر كبيرة على الصحة، فيما الالتزام بها يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح.

وبحسب المنظمة، يعيش 90% من سكان العالم بالفعل في مناطق بها نوع واحد على الأقل من الملوثات الضارة.

    المزيد من أخبار العالم

    لاجئون من أوكرانيا - رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عدد الأوكرانيين المتدفقين الى أوروبا يعود الى مستويات ما قبل الحرب
    وزيرة خارجية بريطانيا "ليز تراس"
    تراس تعد بالانتصار على روسيا إذا أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا
    علم تركيا
    حاولت اغتيال اسرائيليين.. الكشف عن تفاصيل وصور جديدة عن "الخلية الإيرانية" في تركيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
    لحظة اقتحام المحتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
    فيديوهات مثيرة.. ماذا فعل مواطنو سيريلانكا بالقصر الرئاسي بعد اقتحامه؟!