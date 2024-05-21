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الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى رفع القيود على إدخال المساعدات لغزة

منذ ساعة واحدة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس

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 دعا المدير العام منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة، وقال إن الطريق الرئيسي لنقل المساعدات الطبية الطارئة من مصر إلى القطاع أغلق.

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس بمؤتمر صحفي في جنيف “في الوقت الذي يواجه فيه سكان غزة المجاعة، ندعو إسرائيل إلى رفع الحصار والسماح بمرور المساعدات. فبدون تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة، لا يمكننا الحفاظ على دعمنا للمستشفيات لإنقاذ الأرواح”.

في حين، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء: “إن توزيع الطعام في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة معلق حاليا بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن”.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية المتزامنة على شمال قطاع غزة وجنوبه هذا الشهر في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الأشخاص الفارين من ديارهم وكذلك في تقييد شديد لتدفق المساعدات وتفاقم خطر المجاعة.

    المصدر :
  • رويترز

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